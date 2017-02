Chelsea mit 10. Heimsieg in Serie

Spanischer Jubel in Chelsea-Blau: Fabregas (rechts) und Pedro beim Sieg gegen Swansea City © KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Eine Woche nach dem enttäuschenden 1:1 in Burnley kehrt Leader Chelsea in der Premier League zum Erfolg zurück. Die Londoner schlagen Swansea City in der 26. Runde vor eigenem Anhang 3:1.