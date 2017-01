Chile ruft wegen schwerer Waldbrände Katastrophenzustand aus

Über 450 Quadratkilometer Fläche standen in der Region O'Higgins südlich von Chiles Hauptstadt Santiago in Flammen. © Keystone/EPA/HANS SCOTT

Angesichts schwerer Waldbrände im Zentrum von Chile haben die Behörden am Samstag den Katastrophenzustand ausgerufen. Mehr als 450 Quadratkilometer Fläche standen in der Region O’Higgins südlich der Hauptstadt Santiago in Flammen.Rund 200 Menschen wurden aus dem Gebiet in Sicherheit gebracht.