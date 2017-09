Chile setzt Gesetz zur Lockerung des Abtreibungsverbots in Kraft

Die Präsidentin Chiles, Michelle Bachelet, hat ein Gesetz zur Aufweichung des Abtreibungsverbots in ihrem Land unterzeichnet und damit in Kraft gesetzt. © KEYSTONE/EPA EFE/Presidency of Chile/XIMENA NAVARRO HANDOUT

Das jahrzehntelange strikte Abtreibungsverbot in Chile gehört der Vergangenheit an: Präsidentin Michelle Bachelet setzte am Donnerstag ihre Unterschrift unter eine Reform des Abtreibungsrechts.