China hat als Konsequenz auf die ständigen Raketen- und Atomtests Nordkoreas eine Drosselung der Erdöl-Exporte nach Pjöngjang angekündigt.Wie das Handelsministerium in Peking am Samstag mitteilte, werde China die Lieferungen von raffinierten Erdölerzeugnissen an Nordkorea ab dem 1.