«Cinéma mon amour»: Die ewige Liebe zwischen Kunst und Kino

Installation "Movie Mountain" von Teresa Hubbard und Alexander Birchler in der Ausstellung "Cinéma mon amour" in Aarau. (Handout) © Pressebild Frederik Nilsen

Ergänzend zu den 52. Solothurner Filmtagen widmet das Aargauer Kunsthaus in Aarau seine jüngste Ausstellung dem Thema Kino in der Kunst. «Cinéma mon amour» zeigt bis am 17. April die komplexen Beziehungen zwischen Kunst und Film auf.