Cologna: «War immer klar, dass ich nach Lahti komme»

Dario Cologna will in Lahti um die Medaillen mitlaufen © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Dario Cologna zeigt sich vor seinen WM-Einsätzen in Lahti zuversichtlich. Am Sonntag über 50 km will er eine Medaille gewinnen. «Dafür bin ich hier.» Am Sonntag absolvierte Dario Cologna in Campra TI einen Wettkampf über 15 km Skating. Dies sei wichtig gewesen, so der Bündner.