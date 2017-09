Constantin geht auf Fringer los

Sion gewinnt wieder. 2:1 setzen sich die Walliser im Cornaredo gegen Lugano durch. Doch nach dem Schlusspfiff geht es nochmals richtig rund: Beim Interview mit Teleclub tickt Sion-Präsident Christian Constantin aus. Er gibt TV-Experte Rolf Fringer «drei, vier Ohrfeigen», wie dieser im Teleclub sagt.

L'ex allenatore della nazionale Rolf Fringer malmenato da Christian Constantin al termine di Sion-Lugano! pic.twitter.com/B51wrPy4YH — Giacomo Moccetti (@GiacomoMoccetti) September 21, 2017

Als Fringer einen Schritt zurück macht, läuft Constantin ihm hinterher. Fringer rutscht aus und fällt hin. «Dann gab’s noch einen Tritt in den Hintern, in den Rücken», sagt er. Offenbar sah sich Constantin zu dieser Aktion veranlasst, nachdem er von Fringer in einem Artikel kritisiert worden ist. Darin bezeichnete der ehemalige Nati-Coach den Sion-Chef als «Narzisten, ohne Empathie für andere Menschen».

