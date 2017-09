Explosion in U-Bahn – mehrere Verletzte

Beamte seien vor Ort und zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, teilte der Londoner Ambulanz-Service mit. Der Sender BBC berichtete von mehreren Verletzten mit Verbrennungen. Der Vorfall soll sich gegen 08.20 Uhr (Ortszeit; 09.20 Uhr MESZ) ereignet haben.

Das Feuer kam aus einer «Lidl»-Tragtasche:

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1

Still unclear but very scary – extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0

Officers attended with @BTP along with @LondonFire & @Ldn_Ambulance We would advise people to avoid the area. More info as we get it

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017