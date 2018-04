«Crocodile Hunter» Steve Irwin bekommt posthum Hollywood-Stern

Der australische Abenteurer wird in der Sparte Fernsehen gewürdigt. Er habe alle mit seiner Liebe und seinem Wissen über das Tierreich unterhalten, heisst es in der Mitteilung. Menschen in aller Welt würden ihn in Erinnerung halten. Irwins 19-jährige Tochter Bindi schrieb auf Twitter: «Dad hat die Welt verändert, indem er Menschen an den TV-Bildschirmen die Abenteuer ihres Lebens nahe brachte.»

Bekanntheit erlangte Irwin durch seine Dokumentarfilme über Tiere, für die er sich oft Gefahren aussetzte. Seine Prominenz setzte er auch für den Erhalt der Umwelt ein. Der Australier starb 2006 im australischen Queensland bei einem Unterwasser-Dreh durch einen Stich eines Stachelrochens ins Herz.

(SDA)