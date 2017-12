Daniel Steiner beendet Laufbahn

Steiner war 19 Saisons als Profi aktiv. In der höchsten Schweizer Spielklasse bestritt der Berner 778 Spiele, in denen er 221 und 221 Assists erzielte. Auf die aktuelle Saison hin wechselte der 31-fache Schweizer Nationalspieler von Fribourg-Gottéron zu Thurgau.

Steiner debütierte in der Saison 1999/2000 für die SCL Tigers in der damaligen Nationalliga A. Die ZSC Lions, Rapperswil-Jona Lakers, Lugano, Ambri-Piotta sowie Biel waren weitere Stationen. In der Saison 2009/2010 war Steiner zudem in Nordamerika in der AHL sowie East Coast Hockey League tätig.

(SDA)