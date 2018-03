Das Bier ist des Wanderers Lust

Leicht beduselt durch die schöne Bergwelt spazieren und dabei immer wieder ein regionales Bierchen schlürfen. Dies scheint für viele Ostschweizer genau die richtige Mischung für einen gelungenen Ausflug zu sein. Nach der Appenzeller Genuss- und Bierwanderung, ist nun auch der der erste Toggenburger Bierwandertag restlos ausverkauft.

Grosser Ansturm

Innert einer Woche waren alle Tickets für die Bierwanderung durchs Toggenburg weg. Das ist zwar länger als bei den Appenzellern (dort waren es nur acht Minuten), trotzdem ist OK-Präsident Manuel Baumann baff: «Wir haben schon damit gerechnet, dass die Leute interessiert sind. Wir sind aber sehr überrascht, dass wir gleich so viele Anfragen bekommen haben. Das ist grossartig.»

Nicht nur Spass dank Alkohol

Laut Manuel Baumann kommt die Kombination Bier und Wandern bei den Leuten an. «Ich bin selber sehr gerne am Wandern. Ausserdem schmeckt ein Bier draussen noch besser. So wie mir geht es wahrscheinlich vielen Geniessern.» Klar, trage der Alkohol auch seinen Teil zum Spass bei. Es gehe aber um viel mehr. «Das Toggenburg hat viel zu bieten und man hat eine wunderschöne Aussicht. Sowas gibt es in einer Bar meist nicht», sagt Baumann. Für die erste Bierwanderung im Toggenburg erhofft sich das OK-Team, dass alles reibungslos abläuft. «Ausserdem wünschen wir uns, dass die Leute sowohl vom Toggenburg, als auch vom Bier begeistert sind.»

Bierwanderungen boomen

Nicht nur in der Ostschweiz scheinen die Bierwanderungen gefragt zu sein. Laut Sabina Brack von Schweiz Tourismus kommt die Kombination in der ganzen Schweiz gut an. «Das Buch ‹Bierwandern› ist meines Wissens zum Beispiel sehr beliebt. Ausserdem gibt es einen Trend in Richtung Lokalbrauereien, die Leute trinken gerne authentisches Bier», sagt Brack. Da auch das Wandern immer beliebter wird, kann man quasi eins plus eins zusammen zählen. «Für viele gehört ein gutes Bier zwingend zu einer Wanderung», sagt Sabine Brack. «Das alles macht die Bierwanderungen sehr beliebt. »

