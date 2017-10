Das Ende eines Abenteuers

Wandercoiffeuse Giulia Kurer hat bei Familie Fässler auf der Alp Gross Hütten im Alpstein doch noch einen Unterschlupf im Trockenen gefunden. Doch auf Regen folgt kein Sonnenschein. Am nächsten Morgen erhält sie eine Hiobsbotschaft: «Weil für morgen Sturmwarnungen vorhergesagt sind, werden wir die Route komplett ändern, weil die geplante zu gefährlich wäre», sagt Giulia. Deshalb hat sie entschieden, nach dem Aufstieg zum Mesmer wieder hinabzusteigen nach Weissbad und den Aufstieg an einem anderen Tag erneut in Angriff zu nehmen.

Trotz Blasen an den Füssen, Wind und Regen belädt sie ihr Maultier Tintin und macht sich auf den Weg Richtung Mesmer. Ein Kraftakt für beide. Nach zwei Stunden erreichen die beiden ihr Ziel. Doch die Motivation ist am Tiefpunkt. Dennoch macht die Coiffeuse ihren Job und schneidet dem Wirt des Gasthaus Messmer die Haare. Als Dank wird Giulia eine feine Rösti serviert.

Chinesischer Pfusch am Baggersee

Am Baggersee in Kriessern steht an diesem Tag der Spätzli-Wagen aus China im Zentrum. Bis zum grossen 1.-August-Fest muss der Imbiss-wagen bereit gemacht werden. Dabei haben Kioskbetreiber André van Kesteren und seine Helfer mit der chinesischen Technik zu kämpfen. «Wir haben damit gerechnet, dass es noch einiges zu tun gibt. Weil der Wagen später nach Schweizer Norm abgenommen werden muss, verkabeln wir alles nach Schweizer Art neu», sagt van Kesteren.

Nicht nur der neue Imbiss-Wagen wird auf Vordermann gebracht, auch das Gelände soll am Nationalfeiertag glänzen. Doch nach dem Spätzliwagen ist der Rest ein Kinderspiel – so scheint es zumindest.

Fischereikontrolle am frühen Morgen

Früh morgens ist Berufsfischer und Campingplatz-Betreiber Roger Welti mit seinem Boot auf dem Bodensee unterwegs – in der Hoffnung, einen guten Fang zu machen. «Die Vorfreude ist immer die schönste Freude – doch manchmal wird man auch enttäuscht. Die letzten Jahre etwas öfter.» An diesem Tag kommt jedoch alles anders als erwartet: Der Fischereikontrolleur aus Österreich fährt mit seinem Motorboot auf Roger Welti zu. Er will kontrollieren, ob sich der Fischer ans Gesetz hält. «Vorbildlich» lautet das Urteil nach etwas Smalltalk und einem Kontrollblick.

