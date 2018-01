«Das Humor-Festival ist doch in Arosa»

«Wir haben doch sooo viele geheime Löcher in den Bergen. Kann man den (Donald Trump) nicht darin verschwinden lassen?», fragt sich etwa Nathalie auf der FM1Today-Facebook-Seite. Userin Sandra kommentiert: «Ist in Davos Zirkus oder warum lädt man den ein?» Das Humor-Festival sei doch in Arosa und nicht in Davos, meint Heidi. Karl macht sich Sorgen um die Ausgaben, die Trump und andere Führungspersönlichkeiten tätigen: «Was der Wahnsinn wieder kostet, nur damit sich diese Wichtigtuer selbst feiern und beweihräuchern können…»

Was Komiker Mike Müller und Tamara Funiciello, die Präsidentin der Juso Schweiz, von Trumps Besuch im FM1-Land halten, erfährst du in folgenden – teils bitterbösen – Twitter-Reaktionen:

Trump kommt nach Davos, obwohl das Märchenhotel ja in Braunwald ist. — Mike Müller (@MikeMuellerLate) January 9, 2018

"Donald Trump kommt nach Davos ans WEF"

Das werden wir ja noch sehen….. — Tamara Funiciello (@Tamarafuniciell) January 9, 2018

Donald Trump kommt an das WEF in Davos. Bei der momentanen Lawinengefahr könnte doch "spontan" eine solche losgehen, nicht? #trumpWEF — Urs Brönnimann (@knallfrog) January 9, 2018

Trump kommt nach Davos. Jedem Kaff, was es verdient! 😂 — Mad Moody (@MadDaniels1) January 9, 2018

Dieser Twitter-User macht sich Sorgen, dass der US-Präsident wegen des Schnees seinem liebsten Hobby, dem Golfen, nicht nachgehen kann:

Aber der Golfplatz dort liegt doch unter Schnee? #wef #Davos2018 — Marc Brütsch (@MarcBruetsch) January 9, 2018

Auch auf die Schwäche der Amerikaner, die Schweiz mit Schweden zu verwechseln, wird eingegangen:

Hilfe! @realDonaldTrump kommt. Da gibt's nur eins: Auf und Davos. — Gisela (@AfricanTwist) January 9, 2018

