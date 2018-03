Das Olympiastadion Sydney hat ausgedient

Vor noch nicht 18 Jahren war das Olympic Stadium das bestaunte Prunkstück der Sommerspiele in Sydney. © Keystone/AP

So schnell kann es mit teuren Sportstätten gehen. Beispiel Sydney: Das Olympiastadion der Sommerspiele 2000 soll in den nächsten Jahren einer moderneren Arena weichen.Viele Ereignisse der Olympische Spiele 2000 in Sydney sind noch in guter Erinnerung.