Schon lange ranken sich Gerüchte über die Zukunft der Buchhandlung «Rösslitor» am Bärenplatz in St.Gallen. Jetzt wird bekannt: Das Rösslitor gibt seinen Standort an bester Lage auf. Geschäftsführer Jörg Caluori informiert in diesen Minuten.

Man habe sich in der Vergangenheit Gedanken über die Zukunft des Buchladens am Bärenplatz gemacht. Weit wird das Rösslitor jedoch nicht zügeln. Geplant ist ein Einzug an der Spitalgasse, in den Lädenflächen des ehemaligen Musik Hug. «Wir glauben an die Zukunft des Buchhandels», sagt Jörg Caluori, Leiter der Rösslitor Buchhandlung. Erfreuend sei insbesondere, dass alle Arbeitsplätze gesichert seien. (saz)