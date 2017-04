Das steht an der Landsgemeinde an

Die Stimmberechtigten des Kantons Appenzell Innerrhoden fällten vor einem Jahr klare Entscheide an der Landsgemeinde. Zu kämpfen hatten die Menschen eher mit dem Schneetreiben. © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Die Landsgemeinde in Appenzell Innerrhoden entscheidet heute Sonntag über die Auflösung von fünf Bezirken und über das Ausländerstimmrecht in Kirchgemeinden. Zum zweiten Mal befasst sich der Ring mit der Frage, ob in Appenzell ein neues Hallenbad gebaut werden soll.