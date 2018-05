Den Auffahrtslauf von Zuhause mitverfolgen

Der Auffahrtslauf 2018 verbucht abermals einen neuen Teilnehmerrekord: Mit rund 7400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ist der Auffahrtslauf mittlerweile eine feste Grösse im Schweizer Laufkalender geworden. Der 10-Kilometer-Lauf ist komplett ausverkauft, der Halbmarathon zu 90 Prozent. Das Wetter kommt den Läufern entgegen, während es in den vergangenen immer heiss und sonnig war, ist es dieses Jahr angenehm kühl. «Es kann zwischendurch immer wieder kleine Schauer geben, aber es folgen auch immer wieder trockene Abschnitte», sagt Reto Vögeli MeteoNews. Auch am Abend muss man mit kleineren Regengüssen rechnen, die Lage sollte sich in der Nacht aber beruhigen.

Der Auffahrtslauf beginnt traditionsgemäss mit den Stadionläufen, die ältesten Kids starten ab 13.00 Uhr mit dem Stadionlauf, die Kinder ab Jahrgang 2014 werden um 16.50 Uhr als letzte ihre Runde drehen. Direkt anschliessend startet um 17.30 Uhr der 10-Kilometer-Lauf, der wie jedes Jahr am Gübsensee vorbei, ins Sittertobel und zurück in die Arena führt. Eine Stunde später um 18.30 Uhr starten die ersten Halbmarathon-Läufer, die bis in die Stadt laufen und wieder zurück. Alle Teilnehmenden absolvieren zum Schluss eine Runde durch den Kybunpark.

Ab 14.30 Uhr findest du hier die ersten Bilder vom Auffahrtslauf 2018. Die Galerien werden laufen ergänzt.

Der Auffahrtslauf ab 17 Uhr im Stream

(red.)