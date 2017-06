Der 15. Streich des Strassen-Weltmeisters

Peter Sagan eilt an der Tour de Suisse von Sieg zu Sieg © KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Im Spurt des Feldes gewinnt der slowakische Weltmeister Peter Sagan in Schaffhausen die 8. und zweitletzte Etappe der Tour de Suisse. In der Gesamtwertung gibt es an der Spitze keine Verschiebungen.Peter Sagan und die Tour de Suisse – das passt einfach.