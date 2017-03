Raus auf die Wiese und Sonne tanken: Die frühlingshaften Temperaturen in der Schweiz machten den Freitag zum bisher wärmsten Tag im 2017. © KEYSTONE/APA/HELMUT FOHRINGER

T-Shirt-Wetter in der Schweiz: Am Freitag sind verbreitet die höchsten Temperaturen seit Jahresbeginn gemessen worden. Am wärmsten war es in Sitten, wo das Thermometer 22,7 Grad anzeigte.Sonnen konnte man sich auch in Luzern bei 21,7 Grad sowie in Visp bei 21,6 Grad.