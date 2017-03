Der grosse Ed Sheeran Tag!

Ed Sheeran kommt nach seiner einjährigen Auszeit zurück und das mit voller Wucht. Seine zwei neuen Singles «Shape Of You» und «Castle On The Hill» haben die Chart-Spitzen bereits erobert. Jetzt haut er noch das dazugehörige Album raus. Heute Freitag ist es soweit und mit FM1 gibt es die volle Dröhnung Ed Sheeran. Jede Stunde spielen wir einen Song vom neuen Album.

Nach «plus» und «mal» kommt jetzt «geteilt»: Zwölf Songs die das Herzen der Fans höher schlagen lassen werden. Man braucht kein Prophet zu sein um vorauszusagen, dass das Album die Charts stürmen wird. Schliesslich verkaufte der Rot-Schopf die ersten beiden Alben millionenfach. Du willst zu den ersten gehören, welche die neuen Songs hören? Jetzt Radio einschalten. 🙂