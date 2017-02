Der heimliche Star ist Moritz

Das Ski-WM-Maskottchen Moritz zusammen mit der FM1-Reporterin Linda Aeschlimann. © FM1Today

Zahlreiche Sportler, Legenden und Promis tummeln sich zurzeit in St.Moritz. Der heimliche Star an der Ski-WM ist aber Moritz. Das Maskottchen ist so beliebt und schon tausende Male abgelichtet worden. Wie lustig es tagtäglich mit Moritz zugeht, erklärt sein Betreuer.