Der Höllenritt durch den Eiskanal

Die FM1-WM-Reporterin sauste mit einem Viererbob den Eiskanal von St.Moritz hinunter. © FM1Today

St.Moritz ist mehr als Pferderennen und Skifahren. Genauso legendär ist das Bobfahren in der noch einzigen Natureisbahn der Welt. Mit 135 km/h rast der Bob durch 14 Kurven. Unsere Reporterin hat sich in einen Bob getraut und sah am Ende nicht mehr besonders gut aus.