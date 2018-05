Der Sommer kehrt zurück

Ab der zweiten Wochenhälfte dürfte der Sommer wieder zurückkehren, wie MeteoNews am Sonntag mitteilt. So dürfte die Sommermarke von 25 Grad am Freitag, spätestens aber am Samstag geknackt werden.

Zuvor ist es bis Donnerstag mit rund 20 Grad zwar warm und teilweise auch sonnig, aber vor allem nachmittags und in den Bergen sind Schauer und Gewitter zu erwarten.

Am kommenden Wochenende oder zu Beginn der kommenden Woche könnte es nach gewissen Wettermodellen sogar heiss werden mit örtlich bis 30 Grad oder sogar noch etwas mehr. Allfällige Schauer und Gewitter beschränken sich dann auch die Berge.

Die Chancen für das Kinderfest in St.Gallen stehen also gut, es dürfte im Verlaufe der nächsten Woche durchgeführt werden können. Die Kinderfestleitung wird am Freitag entscheiden.