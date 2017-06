Deutsche Bundeskunsthalle lüftet Schleier über Gurlitt-Kunstfund

Im Deutschen Bonn werden am Mittwoch exemplarische Werke aus dem Fundus des 2014 verstorbenen deutschen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt gezeigt. © KEYSTONE/AP/KERSTIN JOENSSON

Die Deutsche Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert am Dienstagmittag exemplarische Kunstwerke aus dem Erbe des 2014 verstorbenen Sammlers Cornelius Gurlitt. Anfang November startet in Bonn und in Bern eine grosse Ausstellung mit Werken aus dem Gurlitt-Erbe.