"Cahier Africain" von der Schweizer Regisseurin Heidi Specogna ist mit dem Deutschen Filmpreis als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. (Archivbild) © Keystone/PETER SCHNEIDER

«Cahier Africain» der Schweizer Regisseurin Heidi Specogna ist am Freitag in Berlin mit dem Deutschen Filmpreis als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. In «Cahier Africain» geht es um das Schicksal misshandelter Frauen in der Zentralafrikanischen Republik.