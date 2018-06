Die iranische Nationalmannschaft im Training vor der Begegnung gegen Marokko an der WM 2018. © Keystone/AP Photo/Andrew Medichini

Nun steigt auch die Gruppe B in die WM ein: Im WM-Spiel Nummer 3 trifft Marokko in St.Petersburg auf den Iran. Ob die «Atlas-Löwen» oder das iranische «Team Melli» einen ersten Sieg einheimst, erfährst du in unserem Livestream.