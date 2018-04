Die Bayern bringen den ersten Titel der Saison unter Dach und Fach

Bayern München baute seinen Rekord aus und holte sich in Augsburg seinen 28. Meistertitel © KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER

Bayern München kürt sich in der Bundesliga zum sechsten Mal in Folge zum Meister. Im Kampf am Strich trennen sich Köln und Mainz 1:1.Den letzten Schritt zum insgesamt 28. deutschen Meistertitel machten die Münchner fünf Runden vor Schluss mit einem 4:1-Erfolg im bayerischen Derby in Augsburg.