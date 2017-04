Die Boston Bruins verhindern in extremis Playoff-Out

Mit seinem zweiten Treffer des Abends sorgte der Stürmer für den zweiten Sieg der Bruins, die damit in der Best-of-7-Serie gegen Ottawa noch mit 2:3 Siegen in Rückstand liegen. Spiel 6 findet am Sonntag in Boston statt.

Auch Spiel 5 zwischen Washington und Toronto ging in die Overtime. In dieser dauerte es nur 64 Sekunden, ehe Justin Williams für die Capitals zum 2:1 traf. Washington führt damit in der Achtelfinalserie mit 3:2 Siegen. Den einzigen Treffer für die Maple Leafs erzielte Auston Matthews. Spiel 6 wird am Sonntag in Toronto ausgetragen.

(SDA)