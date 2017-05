Die grosse FM1Today Turn-Challenge

Die Turnerinnen und Turner kennen sie alle: Leuberg Cup, Tannzapfen Cup, kantonale Meisterschaften und so weiter. Das Ende der Turnersaison krönt natürlich das Turnfest. Darauf bereiten sich zurzeit hunderte Turnvereine vor. Doch wer ist schon ready? Und wer muss nochmals «ad Säck»? Wer zeigt dieses Jahr die beste Bodensektion? Wer hat an den Ringen das Sagen?

Fragen über Fragen. Wir könnten schon vorab eine Antwort liefern, denn wir suchen die besten Turner! Schickt uns eure Tricks, egal an welchem Gerät, in einer Turnhalle oder im Freien, in einem Verein oder als Einzelsportler!

Ein paar (nicht ganz ernst gemeinte) Anregungen haben zwei Turnerinnen aus dem FM1Today-Team für euch zusammengetragen.

Wir sind allerdings sicher, dass ihr das besser könnt! Schickt uns eure Fotos und Videos an redaktion@fm1today.ch und werdet die besten Turner im FM1-Land!

(abl/enf)