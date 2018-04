Die Mühleggbahn steht still

Die Mühleggbahn in St.Gallen wird saniert. © FM1Today

Sie hat ihren Dienst getan: Die Kabine der Mühleggbahn ist heute in den Ruhestand getreten. Die Bahn wird über den Sommer saniert und steht für ein halbes Jahr still. Wer zu den Dreiweihern hoch will, muss den Bus nehmen.