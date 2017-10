Die Nummern 1 bis 4 der Setzliste in den Halbfinals

Roger Federer hatte gegen Adrian Mannarino im Viertelfinal der Swiss Indoors hart zu kämpfen und trifft nun auf den Belgier David Goffin © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Roger Federer trifft an den Swiss Indoors im Halbfinal am Samstag auf den Belgier David Goffin. Die Weltnummer 10 setzt sich gegen den Amerikaner Jack Sock 7:6 (8:6), 6:3 durch.Nach den hart umkämpften ersten drei Viertelfinals endete die letzte Partie des Tages in der St.