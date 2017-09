Die Rutsche für Adrenalinjunkies

Diese Wasserrutsche ist bestimmt nichts für schwache Nerven: Die «Slip and Slide»-Rutsche, die von den Jungs vom Team Supertramp aufgestellt wurde. Auf einer Klippe in der Wüste von Utah stürzen sich die Dudes auf einer Wasserrutsche und in die Tiefe.

Adrenalin pur: Freudig und mit Anlauf, bäuchlings und rittlings, werfen sie sich auf die Wasserrutsche in den freien Fall. Mit spektakulären Drehungen und viel Tempo springen sie von dieser Klippe. Ein Fallschirm lässt sie dann auf sicherem Boden ankommen. Viel Zeit, diesen zu öffnen, haben sie nicht. Für Adrenalinjunkies genau das Richtige. Diejenigen, die allein wegen der Höhe Schwindelanfälle bekommen, dürften schon beim Zuschauen nervös werden. Für Devin Graham von Supertramp scheint mit diesem Projekt ein grosser Traum in Erfüllung gegangen zu sein. Das Team Supertramp hat schon einige verrückte Stunts im Gepäck. Einen Sprung von einem Flugzeug hat es auch schon gegeben. (red.)