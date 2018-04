Schweiz will in Katalonien-Krise vermitteln

Bundesrat Ignazio Cassis (rechts) mit seinem spanischen Amtskollegen, Aussenminister Alfonso Dastis; am Montag in Bern. © KEYSTONE/AP Keystone/PETER SCHNEIDER

Die Schweiz bietet Spanien in der Katalonien-Krise ihre Guten Dienste an. Sie wolle sich aber nicht in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einmischen, versicherte Bundesrat Ignazio Cassis nach einem Treffen mit Aussenminister Alfonso Dastis.