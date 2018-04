Die Engländer und Coach Gareth Southgate (in dunkelblau) sind im September Gegner der Schweiz © KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT

Das Schweizer Nationalteam trifft am Dienstag, 11. September, in einem Testspiel auswärts auf England. In einem weiteren Test spielt die Schweiz am Mittwoch, 14. November, zuhause gegen Katar. An diesen beiden Terminen hat die SFV-Auswahl in der neu geschaffenen Nations League spielfrei.