Die Serie von Nashville ist zu Ende

Die Predators hatten 14 der letzten 15 Spiele in der regulären Spielzeit gewonnen und eines im Penaltyschiessen verloren, bevor Toronto mit dem genesenen Auston Matthews nach Nashville kam. Der frühere ZSC-Stürmer Matthews, der mit Schulterproblemen einen Monat ausgefallen war, schoss in der 36. Minute das 2:1. Roman Josi und Kevin Fiala verliessen das Eis für das bereits für die Playoffs qualifizierte Nashville mit einer ausgeglichenen Bilanz. Yannick Weber war überzählig.

Eine Heimniederlage setzte es auch für Sven Andrighetto ab. Der Zürcher Stürmer unterlag mit den Colorado Avalanche nach einer frühen Führung den Los Angeles Kings mit 1:7. Der Slowene Anze Kopitar schoss als erster Spieler der Kings seit 1993 vier Tore in einem Spiel. Andrighetto erwischte derweil einen schwarzen Abend: Er wurde mit einer Minus-3-Bilanz vermerkt.

Kopitar war mit seinen vier Treffern der erfolgreichste Torschütze am Donnerstag in der NHL, doch das Tor des Tages erzielte der Verteidiger Alex Goligoski im Spiel zwischen Carolina und Arizona (6:5). Der 32-Jährige von den Arizona Coyotes beförderte den Puck der Bande entlang hinter das Tor, wo in Carolinas Goalie Cam Ward vermeintlich klassisch abfing. Der Puck verfing sich aber unbemerkt im linken Schlittschuh des Keepers und war plötzlich für alle nicht mehr sichtbar. Ward eilte etwas panisch zurück vor seinen Kasten und kam dabei mit seinem linken Schlittschuh hinter die Torlinie. Die Schiedsrichter halfen zunächst den Puck zu entfernen, ehe sie richtigerweise auf Tor entschieden.

Nashville Predators (mit Fiala und Josi, ohne Weber/überzählig) – Toronto Maple Leafs 2:5. Columbus Blue Jackets (ohne Kukan/überzählig) – Florida Panthers (mit Malgin) 4:0. Chicago Blackhawks – Vancouver Canucks (ohne Bärtschi/verletzt) 2:5. San Jose Sharks (mit Meier) – Vegas Golden Knights (ohne Sbisa/verletzt) 2:1 n.V. Colorado Avalanche (mit Andrighetto) – Los Angeles Kings 1:7. Detroit Red Wings – Washington Capitals 0:1. Ottawa Senators – Edmonton Oilers 2:6. Carolina Hurricanes – Arizona Coyotes 6:5. Philadelphia Flyers – New York Rangers 4:3. New York Islanders – Tampa Bay Lightning 6:7.

(SDA)