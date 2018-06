In Kreuzlingen TG entdeckten die Grenzwächter gestohlene E-Bikes und Fahrräder aus verschiedenen Kantonen. (Eidgenössische Zollverwaltung) © Eidgenössische Zollverwaltung

Bei einer Kontrolle haben Grenzwächter am letzten Samstag in Kreuzlingen gestohlene E-Bikes und Fahrräder sichergestellt. Sie waren in den Kantonen Aargau, Bern und Luzern gestohlen worden.