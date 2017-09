Adrienne Koleszár hat ihre Ernährung nach ihren Thailand-Ferien vor drei Jahren komplett umgestellt – und begonnen, ihren Körper mit Krafttraining in Form zu bringen. Während die Polizistin früher wegen ihrer Figur gemobbt und «Boje» genannt wurde, gehört sie heute zu den begehrtesten Fitness-Bloggerinnen Deutschlands. Adrienne fühlt sich wohl in ihrer Haut und nimmt sogar an Bodybuilding-Wettbewerben teil.

Dass sich Adriennes hartes Training lohnt, zeigt unsere Bildergalerie.

(red.)