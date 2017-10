Diese Serien machen am ehesten süchtig

Mit Netflix ist es möglich, Inhalte zu schauen, egal wann, wo und wie man möchte. Dadurch, dass gesamte Staffeln und Serien komplett verfügbar sind, ist «Bingen» entstanden. Das heisst, man schaut sich so viele Folgen wie nur möglich am Stück an.

Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet und eine Art neuen Fan kreiert. Die «Binge Racer» streamen eine Serie oder Staffel innert 24 Stunden nach der Veröffentlichung. Andere brauchen dafür mehrere Wochen. Bei Netflix gibt es 8,4 Millionen Nutzer, die «Bingen».

13 Serien jeweils am Stück geschaut

Doch gibt es dann noch ein Leben ausserhalb des Bildschirms? Die Nutzerinnen und Nutzer verbringen scheinbar nicht die ganze Zeit auf ihrem Sofa. Ein solches «Bing Race» findet meist nur einmal im Jahr statt – nämlich dann, wenn eine neue Staffel der Lieblingsserie startet.

Laut Vize Präsident von Original Series, Brian Wright, sei es ein besonderes Erlebnis, eine Geschichte als Erster zu beenden. Es gäbe für ihn nichts Schöneres, als zu sehen, wie eine Serie die Mitglieder bindet und ihre Leidenschaft fürs Schauen entzünde.

In den USA haben es fünf Netflix-Mitglieder doch tatsächlich geschafft, alle fünf Staffeln von «House of Cards» am Tag der Erscheinung komplett durchzuschauen. Ein Mitglied aus Deutschland hat 13 verschiedene Shows jeweils am Stück geschaut. Und das in nur einem Jahr.

«Bingen auch bei langen Episoden»

Doch nicht nur 30-minütige Shows wie zum Beispiel «Fuller House», F is for Family und Chewing Gum werden sehr schnell durchgeschaut, sondern auch Serien mit langen Episoden – Stranger Things, Orange is the New Black oder Marvel’s The Defender – werden «gebingraced».

Übrigens: Kanada ist im Bing-Racing absoluter Platz eins. Dort ist die Serie Trainer Park Boys hoch im Kurs. Doch, welche Serien werden im deutschsprachigen Raum am häufigsten auf einmal angeschaut? Unsere Bildergalerie liefert die Antwort.

