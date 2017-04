Ein Bub versucht sich am TVO-Stand an der OFFA als Wetterfrosch © Screenshot TVO

Was haben Wetter-News und das Zeichen-Rate-Spiel Montagsmaler gemeinsam? Richtig, eigentlich nichts. Aber wenn man diesem Buben zuhört, der sich an der OFFA am TVO-Stand als Wetterfrosch versucht, ist es beinahe dasselbe: laut und schnell.