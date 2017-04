Divertimento-Tour in Rekordzeit ausverkauft

«Wir sind begeistert», heisst es in einer Mitteilung des Divertimento-Managements. Die gut 100’000 Tickets für insgesamt 64 Shows wurden am Dienstag während zwei Stunden allesamt über Starticket und Ticketcorner bezogen. Schon das erste Tourjahr zeigte, wie beliebt das Duo bei seinem Publikum ist, die 70’000 Tickets für 74 Shows waren ebenfalls in kurzer Zeit ausverkauft.

So kündigte das Comedy-Duo den Vorverkauf auf Facebook an:

Im Tourjahr 2017/2018 können viel mehr Besucher abgeholt werden, weil Divertimento neu auch in grossen Hallen mit etwa 2500 Sitzplätzen spielen, schreibt das Management weiter. «Für alle Fans, die keine Tickets ergattern konnten, tut es uns echt leid.» Kleiner Trost: Die Show sei für mindestens drei Jahre geplant.

Legendär: Divertimento parodieren Tennis-Stars Roger Federer und Rafael Nadal:

(red.)