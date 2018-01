Djokovic gewinnt Hitzeschlacht gegen Monfils

Novak Djokovic und Gaël Monfils waren nach ihrer Partie in der Nachmittashitze von Melbourne sichtlich gezeichnet © KEYSTONE/AP/VINCENT THIAN

Novak Djokovic besteht bei seinem Comeback am Australian Open in Melbourne den ersten Test. In der 3. Runde gewinnt er die Hitzeschlacht gegen den Franzosen Gaël Monfils mit 4:6, 6:3, 6:1, 6:3.Bis zu 39 Grad waren für den Donnerstag im Melbourne Park angekündigt.