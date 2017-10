Martina Hingis (rechts sitzend) feiert in Peking einen weiteren Doppel-Triumph © KEYSTONE/AP/MARK SCHIEFELBEIN

Die frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Martina Hingis feiert nur eine Woche nach ihrem 37. Geburtstag und ihrem letzten Titelgewinn in Wuhan einen weiteren Doppel-Triumph in China.An der Seite der Taiwanerin Chan Yung-Jan triumphierte Hingis in Peking und feierte damit ihren 64. Titel im Doppel.