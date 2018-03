«Dr Bus vu Chur» goes Zürich Flughafen

Startet der Flieger in den lang ersehnten Urlaub um sechs Uhr morgens, bleiben Bündnern nur wenige Möglichkeiten, den Flieger rechtzeitig zu erreichen: Eine Anreise am Vorabend inklusive teurer Übernachtung im Hotel oder Abfahrt im eigenen Auto zu unchristlichen Zeiten. Beide Optionen sind eher suboptimal für einen entspannten Ferienstart. Doch «dr Bus vu Chur» will dem nun entgegenwirken.

Mit dem Zug zu spät

06:42 Uhr ist die frühstmögliche Zeit für Zugreisende von Chur, Landquart und Sargans, um am Flughafen eintreffen zu können – zu spät für manche Flüge, denn die ersten heben bereits um sechs Uhr ab. «Wir empfehlen unseren Fluggästen immer, sich zwei Stunden vor Start am Flughafen einzufinden», sagt die Medienstelle des Flughafen Zürich. «Die Zeit von sechs bis sieben Uhr morgens ist zwar nicht mit der Hauptverkehrszeit am Mittag zu vergleichen, trotzdem herrscht Hochbetrieb.»

Chur – Landquart – Sargans – Flughafen

Den Frühreisenden will die Stadtbus Chur AG nun eine neue Möglichkeit bieten und orientiert sich dabei am Konzept der Verkehrsbetriebe Luzern, welches sich schon seit Jahren bewährt hat. Um drei Uhr morgens soll der Stadtbus in Chur abfahren, mit Zwischenstopps in Landquart und Sargans. Somit sollen auch die Bündner und Sarganserländer die frühen Flüge erwischen. Ausserdem soll es einen Bus nach 23 Uhr geben, um die Reisenden vom Flughafen zurück in die Alpen zu bringen.

Entscheidung im April

Dafür hat die Stadtbus Chur AG ein Gesuch beim Bundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht. Dieses wird im kommenden Monat darüber entscheiden, ob die Testphase des Projekts abgesegnet wird. Diese soll laut Erich Büsser, Leiter vom Amt für Energie und Verkehr, vom 1. Juni bis am 31. Oktober durchgeführt werden. Für das Amt besteht die einzige Bedingung darin, das bestehende Angebot des öffentlichen Verkehrs nicht zu konkurrenzieren, sondern lediglich zu ergänzen. «Wir haben ein von Bund und Kanton subventioniertes Angebot der SBB. Schafft man andere Konkurrenten, steigen auch die Kosten für Bund und Kanton.»

Ergänzung zur SBB

Für die SBB selbst sind frühere Verbindungen von Chur zum Flughafen allerdings kein Thema: «Wir schätzen die Nachfrage für eine Verbindung vor fünf Uhr morgens als sehr gering ein. Ausserdem ist es ökologischer, einen Bus mit zehn bis zwanzig Personen zu füllen, als für die gleiche Personenzahl einen kompletten Zug mit Personal aufzubieten», heisst es von der Medienstelle der SBB.

Wenn es nach Erich Büsser geht, stehen die Chancen gut, dass die Testphase für die Verbindung im Juni starten kann: «Ich kann die Entscheidung dem BAV natürlich nicht vorwegnehmen. Aber nach den bisherigen Entscheidungen des Bundesamtes kann ich mir vorstellen, dass es zu einem positiven Entscheid kommen wird.»

(dab)