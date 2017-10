Drei Hochzeitskonvois – drei Polizeieinsätze

Noch am harmlosesten verhielten sich die Autolenker einer Hochzeit in Dornbirn am frühen Samstagabend. Im Bereich der Raiffeisenstrassen standen die Fahrzeuge auf dem Trottior. Die Polizei büsste gleich zwölf Autolenker.

«Driften» und «Burn outs»

Auf einem grossen Privatparkplatz in Dornbirn Wallenmahd zeigten PKW-Lenker eines weitern Hochzeitkonvois ihre Driftkünste. Sie wurden ebenfalls angezeigt. Ein weiterer Hochzeitszug fuhr von Bregenz nach Hohenems. In Dornbirn vollzogen mehrere Fahrzeuglenker Burn-Outs und hinterließen dabei Schäden auf der Fahrbahn und sichteinschränkende Rauchwolken, wie die Vorarlberger Polizei schreibt. Auch in diesem Fall werden Anzeigen erstattet.

Eine Polizeieskorte für die Gäste

Um weitere Verwaltungsübertretungen zu unterbinden, wurden die drei Konvois von insgesamt sieben Polizeistreifen zu ihren Bestimmungsorten begleitet.

