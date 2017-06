Mit deren Vorgängerin April Ross hatte Walsh bei Olympia in Rio noch Bronze geholt.

Aus Schweizer Sicht erhielten Mirco Gerson und Michiel Zandbergen bei den Männern sowie das Frauen-Duo Laura Caluori/Elena Steinemann ebenfalls Wildcards. Insgesamt sind fünf Schweizer Männer- und vier Frauen-Teams am Major-Turnier in Gstaad am Start.

(SDA)