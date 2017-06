Dritter Streiktag für Fährschiffer

Seit Sonntag sind die Mitarbeiter der Schifffahrtsgesellschaft des Lago Maggiore im Ausstand. Ob ein Treffen mit der Tessiner Kantonsregierung eine Lösung herbeiführen konnte, soll am Dienstag bekanntgegeben werden. © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Die 34 per Ende Jahr entlassenen Schweizer Angestellten der Fährschifffahrtsgesellschaft NLM am Lago Maggiore haben am Dienstag den dritten Tag in Folge die Arbeit niedergelegt. Alle Fährverbindungen im Schweizer Becken des Sees fallen damit aus.