Herbststurm "Herwart" überflutete im norddeutschen Hamburg mehrere Strassen. © KEYSTONE/EPA/DAVID HECKER

Der Herbststurm «Herwart» hat einen dritten Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Ein 56-Jähriger Mann aus Sachsen sei in der Nacht zum Montag im Spital gestorben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen.