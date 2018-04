«Rampage» an Kinospitze

Dwayne Johnson zusammen mit seinem Freund, dem Gorilla, im Film «Rampage: Big Meets Bigger». Der Streifen um ein schief gelaufenes Gen-Experiment hat in Nordamerika die Kinocharts erobert. (Archivbild) © Keystone/AP/Warner Bros

Action-Star Dwayne Johnson räumte in den letzten Monaten mit «Jumanji: Welcome to the Jungle» an den Kinokassen ab – nun hat er mit «Rampage» einen neuen Nr.-1-Hit in Nordamerika. Und wieder geht’s tierisch zu und her.