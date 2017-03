Dzemaili über sein Serie-A-Hoch

Blerim Dzemaili geniesst das Vertrauen in Bologna und zahlt es mit Leistung zurück © KEYSTONE/EPA ANSA/GIORGIO BENVENUTI

Blerim Dzemaili ist in der Serie A derzeit nicht zu stoppen. Der 31-Jährige ist bei Bologna Antreiber und Topskorer. In der Form seines Lebens sei er, sagt der Regisseur des Schweizer Nationalteams.Nur in einem Punkt hält er sich im SFV-Camp im Waadtland ausgesprochen bedeckt.