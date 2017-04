Der bekannte Fernseh-Moderator Kurt Zurfluh ist tot. (Archivbild) © Keystone/URS FLUEELER

Der bekannte Moderator und Sportjournalist Kurt Zurfluh ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 67 Jahren auf einer Reise in Kuba. Das teilte SRF unter Berufung auf Angehörige von Zurfluh in einem im Internet aufgeschalteten Communiqué mit.